Власти США добились главной цели своего вторжения в Афганистан, начатого после терактов 11 сентября 2001 года. Сравнения со Вьетнамской войной в Вашингтоне отвергают, но признают провал поддерживаемых ими афганских войск в противостоянии с движением Талибан.

Об этом заявил в воскресенье, 15 августа 2021 года телеканалу CNN госсекретарь США Энтони Блинкен на фоне занятия талибами Кабула.

"С учетом условий, которые в первую очередь стояли перед нами при входе в Афганистан, мы наших целей добились", - подчеркнул Блинкен.

Также госсекретарь США заявил, что смысла поддерживаться военное присутствие в Афганистане больше нет. Также он заявил, Китай и Россия хотели бы продолжения американского военного присутствия в Афганистане.

В то же время госсекретарь провал поддерживаемых США правительственных войск в борьбе с отрядами Талибана. Блинкен заявил, что продвижение по Афганистану боевиков движения "Талибан" оказалось быстрее ожидаемого.

Талибы полностью захватили контролируемые правительством крупные города Афганистана фактически за 9 дней.

При этом Блинкен заявил, что США не просили талибов о чем-либо в связи с эвакуацией. Ранее сразу две американских газеты сообщали, что специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад обратился с призывом к движению "Талибан" не входить в Кабул, пока из города не эвакуируют американских граждан и прочих лиц.

Как сообщала "Страна", оставшийся с семьей в талибском Кабуле экс-президент Афганистана Хамид Карзай назвал ИГИЛ "порождением и инструментом" властей США.

Также он сообщил, что в бытность президентом, ему докладывали о регулярных полетах "неизвестных" вертолетов без опознавательных знаков, которые сбрасывали различные грузы в контролируемые террористами ИГИЛ районы Афганистана.

Напомним, что по данным издания The Washington Post со ссылкой на секретные документы по проверке многолетней американской деятельности в Афганистане, местные фермеры начали выращивать там больше опийного мака (сырья для наркотиков), чем когда-либо.

По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2018 году на долю Афганистана приходилось 82% мирового производства опия, который является известным наркотиком.