Кресло погибшего мэра Кривого Рога Павлова займет "слуга народа" Котляр
После смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова исполнять обязанности мэра будет секретарь горсовета Александр Котляр ("Слуга народа").
Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".
Напомним, тело Павлова было найдено сегодня на веранде дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Рядом лежало оружие. По словам губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, пока не понятно убийство это или самоубийство.
В то же время сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что не верит в самоубийство мэра Кривого Рога Константина Павлова, чье тело нашли сегодня.
"Как сопредседатель партии в которой состоял Павлов, я требую от правоохранительных органов создание группы которые в ближайшие дни ответит нам кто убил Константина Павлова!! Рассказы о самоубийстве -заведомая ложь!!!", - заявил он.
Также источник "Страны" в МВД сообщил, что с момента выстрела погибший мэр Кривого Рога Константин Павлов успел пройти 10 метров.
Как известно, погибший сегодня Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии президента "Слуга народа".