После смерти мэра Кривого Рога Константина Павлова исполнять обязанности мэра будет секретарь горсовета Александр Котляр ("Слуга народа").

Об этом сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, тело Павлова было найдено сегодня на веранде дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Рядом лежало оружие. По словам губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, пока не понятно убийство это или самоубийство.

В то же время сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Вадим Рабинович заявил, что не верит в самоубийство мэра Кривого Рога Константина Павлова, чье тело нашли сегодня.

"Как сопредседатель партии в которой состоял Павлов, я требую от правоохранительных органов создание группы которые в ближайшие дни ответит нам кто убил Константина Павлова!! Рассказы о самоубийстве -заведомая ложь!!!", - заявил он.

Также источник "Страны" в МВД сообщил, что с момента выстрела погибший мэр Кривого Рога Константин Павлов успел пройти 10 метров.

Как известно, погибший сегодня Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии президента "Слуга народа".