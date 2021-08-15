Рабинович считает, что Павлова убили. Фото: Facebook

Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович не верит в самоубийство мэра Кривого Рога Константина Павлова, чье тело нашли сегодня.

Об этом Рабинович написал у себя на странице в Facebook.

"Сегодня на пороге своего дома убит один из лидеров нашей партии, мэр города Кривого Рога - Константин Павлов. Как сопредседатель партии в которой состоял Павлов, я требую от правоохранительных органов создание группы которые в ближайшие дни ответит нам кто убил Константина Павлова!! Рассказы о самоубийстве -заведомая ложь!!! Убийство мэра должно быть раскрыто", заявил Рабинович.

Ранее источник "Страны" сообщил, что после выстрела городской голова Кривого Рога успел пройти  10 метров.

 

Вадим Рабинович о смерти Константина Павлова

Напомним, погибший сегодня Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

О смерти мэра стало известно сегодня. Его тело нашли в селе Вольное под Кривым Рогом на веранде дома. Рядом с ним лежало ружье. По словам губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, пока не понятно убийство это или самоубийство.

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