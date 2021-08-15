Сопредседатель ОПЗЖ Вадим Рабинович не верит в самоубийство мэра Кривого Рога Константина Павлова, чье тело нашли сегодня.

Об этом Рабинович написал у себя на странице в Facebook.

"Сегодня на пороге своего дома убит один из лидеров нашей партии, мэр города Кривого Рога - Константин Павлов. Как сопредседатель партии в которой состоял Павлов, я требую от правоохранительных органов создание группы которые в ближайшие дни ответит нам кто убил Константина Павлова!! Рассказы о самоубийстве -заведомая ложь!!! Убийство мэра должно быть раскрыто", заявил Рабинович.

Ранее источник "Страны" сообщил, что после выстрела городской голова Кривого Рога успел пройти 10 метров.

Напомним, погибший сегодня Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

О смерти мэра стало известно сегодня. Его тело нашли в селе Вольное под Кривым Рогом на веранде дома. Рядом с ним лежало ружье. По словам губернатора Днепропетровской области Валентина Резниченко, пока не понятно убийство это или самоубийство.