Управлять Афганистаном начал совет, который возглавил глава высшего совета по нацпримирению бывший премьер Афганистана Абдулла Абдулла и бывший президент страны Хамид Карзай.

Об этом сообщил источник "РИА Новости" в "Талибане".

По его словам, затем совет должен передать власть талибам.

Перед этим источник агентства в кабульском президентском дворце, в котором ведутся переговоры между талибами и правительством о передачи власти, заявил, что боевики не хотят принимать власть от действующего главы страны Ашрафа Гани. При этом стороны обсуждали варианты передачи власти от других политиков, включая Карзая и Абдуллы.

Напомним, ранее президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку после переговоров с талибами касательно передачи власти. Временное правительство принялся формировать бывший министр внутренних дел Ахмад Джалали.

Позже боевики "Талибана" заявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Также члены исламской группировки заявили, что в афганской столице Кабуле боевых действий нет.

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