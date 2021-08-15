Днем в воскресенье, 15 августа подразделения талибов вошли в центр столицы Афганистана - Кабула. Ранее это государство покинул президент Гани вместе с ближайшим окружением.

По словам находящихся в Кабуле российских дипломатов, обстановка в городе сейчас напряженная, но бои не ведутся. Об этом сообщает RT.

Также сотрудники посольства России в Афганистане говорят, что эвакуация им не требуется.

Талибы заявляют, что вошли в Кабул ради предотвращения беспорядков и насилия, так как на работу перестали выходить полицейские и другие силы безопасности.

В центральном районе Кабула представители движения Талибан с помощью громкоговорителя предупредили, что мародеров и насильников будут наказывать сразу на месте преступления, по аналогии с "законами военного времени":

"Страна" проанализировала, что означает переход всей власти в Афганистане в руки представителей талибов. По мнению экспертов, 15 августа 2021 года стал днем стремительного разгрома США в 20-летней войне в Афганистане. Поддерживая ими центральная власть пала менее чем за 10 дней с начала масштабного наступления Талибана, еще до вывода всех американских войск.

Незадолго до этого в "Ясно.Понятно" Олеся Медведева решила разобраться в происходящем в этом государстве, и проанализировать, как это повлияет на ситуацию во всем мире: