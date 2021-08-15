Организаторы следующих летних Олимпийских игр-2024 исключили каратэ из списка соревнований. Оно было включено туда перед Играм-2021 в Токио, где каратисты сборной Украины добились сразу двух олимпийских наград.

Об этом сообщает Inside the Games.

В Организационном комитете Олимпиады-2024 в Париже заявили, что не намерены снова включать туда каратэ. При этом просьбы об этом доносятся от некоторых политиков и федерации каратэ Франции.

Как сообщала "Страна", на летних Играх в Токио в мужском каратэ до 75 кг Станислав Горуна добыл бронзовую награду, а в женском каратэ до 55 кг серебряную медаль получила Анжелика Терлюга.

Напомним, что львовянин Станислав Горуна защитил Ярославу Могучих, которая сфотографировалась на олимпийском подиуме с легкоатлеткой из России.

"Спорт это вид деятельности. Для большинства спортсменов национальной сборной Украины это профессия и дело жизни. Отстаньте от спортсменов с вашей **** ной политикой", - написал каратист, сам выигравший олимпийскую медаль.

Мы собрали итоги всех соревнований на Олимпиаде в Токио, а также итоговый неофициальный медальный зачет по сборным.