В селе Вольное под Кривым Рогом погиб мэр Кривого Рога Константин Павлов.

Информацию об этом сообщил криворожский блогер Алексей Таймурзин.

Источники "Страны" в полиции подтверждают эту информацию.



Предварительно источники говорят, тело Павлова нашли на веранде дома. Рядом было ружье.

Губернатор Днепропетровской области Валентин Резниченко подтвердил "Стране" смерть Константина Павлова. "Да, это правда", - сообщил "Стране" Резниченко.

"Пока не понятно, убийство или самоубийство. На место выехала оперативная группа следователей", - сказал Резниченко.

Погибший сегодня Константин Павлов победил на выборах мэра Кривого Рога в декабре 2020 года. Он был кандидатом от ОПЗЖ. Во втором туре он победил кандидата от партии президента "Слуга народа".

Напомним, 10 августа мы писали, что во Львове ушел из жизни предприниматель, политик, бывший депутат Верховной Рады Украины от фракции "Самопомощь" Лев Пидлисецкий. Причиной смерти стала тяжелая болезнь.

Кроме того, 5 августа сообщалось, что в возрасте 80 лет умер бывший премьер-министр Украины, первый председатель Службы безопасности, министр обороны Украины, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Украины Евгений Марчук.