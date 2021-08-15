Создатели фейковой страницы актрисы Лии Ахеджаковой после того, как она сообщила, что не имеет страниц в соцсети. Пост опубликован в Twitter.

"Мы приносим Лии Ахеджаковой искренние извинения. Приносим извинения и всем, кто принимал этот аккаунт, как официальный аккаунт актрисы", — говорится в сообщении.

Уточним, что накануне "фейковая" Ахеджакова обратилась к президенту Беларуси Александру Лукашенко и журналисту Владимиру Соловьеву.

После этого у актрисы поинтересовались касательно ее присутствия в сети, но Ахеджакова аккаунт фальшью.

По ее словам, фейковые аккаунты начали появляться три года назад. Тогда при помощи адвокатов их удалось убрать. При этом, бороться с ними актрисе помогают друзья. Примечательно, что мужа Ахеджаковой также нет ни в одной соцсети.

Напомним, что работники Государственной службы спецсвязи и защиты информации обанружили поддельный сайт президента Украины, который специализировался на распространении вирусов, предназначенных для сбора файлов на компьютере-жертве.

До этого мы писали про предупреждения СНБО о том, что мошенники пытаются создать фейковый сайт Минздрава. Это делалось для того, чтобы украинцы скачали с него вредоносный код.