Днем в воскресенье, 16 августа 2021 года стало известно, что легитимный президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай покинул пределы государства. Это произошло на фоне коллапса центральной власти под напором движения "Талибан" и фактического занятия ими столицы - Кабула.

Об этом передает ИА "Азия-Плюс" со ссылкой на чиновника в правительстве Афганистана Саджада Нуристани.

Чиновник сообщил, что легитимный прибудет в соседний Таджикистан, но оттуда направится в третью страну. Вместе с ним покинули Афганистан советник по нацбезопасности Хамдулла Мухиб и глава администрации Фазл Махмуд Фазли.

При этом в "Талибане" призвали президента и других чиновников к совместной работе.

Глава Высшего совета страны по национальному примирению Абдулла Абдулла отправится в Катар для достижения политического соглашения с представителями талибов.

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Напомним, что представители "Талибана" заявили о взятии под контроль всей территории Афганистана. Все семь корпусов афганской армии капитулировали.