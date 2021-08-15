В понедельник, 16 августа, на территории Украины продолжится летняя жара, с тенденцией к вероятному усилению. При этом прогнозируется переменная облачность почти по всей территории страны. При этом ожидаются дожди на западе.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.



На Севере и в Центре в ночное время ожидается +13...+18 С, а в дневное время столбики термометров поднимутся до +29...+33 С.

На Западе ожидается +14...+18 С ночью, а в дневное время ожидается +29...+33 С. В Закарпатской области до +34.

На Востоке ночью ожидается до +16...+20 С, днем температура воздуха поднимется до +29...+31 С.

В южной Украине ночью прогнозируется +15...+17 С, днем воздух прогреется до +31...+33 С.

Как сообщала "Страна", по данным Натальи Диденко в начале недели в Украине прогнозируется до +36 С. В Европе температура обновила рекорд.

Напомним, что на севере и востоке Украины объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности на выходных. Людей просят быть крайне осторожными в обращении с огнем. Ни в коем случае не выбрасывать окурки в траву, не оставлять тлеющие угли после шашлыков и не разводить костер вне железного мангала с оборудованным днищем.