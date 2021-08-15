Герд Мюллер был самым результативным нападающим. Фото: Twitter

В воскресенье, 15 августа, в возрасте 75 лет скончался легендарный немецкий футболист и нападающий ФК "Бавария" Герд Мюллер.

Печальную новость сообщила пресс-служба клуба в Твиттере.

В "Баварии" день кончины игрока назвали грустным и черным для клуба и всех его болельщиков.

"Герд Мюллер был одним из величайших нападающих из всех, которые когда-либо играли, а также прекрасным человеком, столпом мирового футбола", - сказано в сообщении.

Футбольный клуб обратился к жене и другим родственникам спортсмена со словами поддержки. В "Баварии" считают, что без выдающегося нападающего клуб не стал бы любимым во всем мире.

Причину смерти футболиста не называют, однако известно, что с 2015 года он страдал от болезни Альцгеймера.

Всего за футбольную карьеру Герд Мюллер забил 556 голов, сыграв в 607 поединках. Из них чуть больше половины – это матчи в рамках Бундеслиги. Такая результативность является абсолютным рекордом.

За сборную Германии Герд сыграл 62 игры, в которых сумел отличиться 68 раз.

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