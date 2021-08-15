В воскресенье, 15 августа, в возрасте 75 лет скончался легендарный немецкий футболист и нападающий ФК "Бавария" Герд Мюллер.

Печальную новость сообщила пресс-служба клуба в Твиттере.

В "Баварии" день кончины игрока назвали грустным и черным для клуба и всех его болельщиков.

"Герд Мюллер был одним из величайших нападающих из всех, которые когда-либо играли, а также прекрасным человеком, столпом мирового футбола", - сказано в сообщении.

Футбольный клуб обратился к жене и другим родственникам спортсмена со словами поддержки. В "Баварии" считают, что без выдающегося нападающего клуб не стал бы любимым во всем мире.

Причину смерти футболиста не называют, однако известно, что с 2015 года он страдал от болезни Альцгеймера.

Всего за футбольную карьеру Герд Мюллер забил 556 голов, сыграв в 607 поединках. Из них чуть больше половины – это матчи в рамках Бундеслиги. Такая результативность является абсолютным рекордом.

За сборную Германии Герд сыграл 62 игры, в которых сумел отличиться 68 раз.

Der FC Bayern trauert um Gerd Müller.



Heute steht die Welt des FC Bayern still. Der deutsche Rekordmeister und seine gesamte Fangemeinde trauern um Gerd Müller, der am frühen Sonntagmorgen im Alter von 75 Jahren gestorben ist. — FC Bayern München (@FCBayern) August 15, 2021

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