Власти Соединенных Штатов намерены эвакуировать своих дипломатов из Афганистана в течение ближайших трех суток. При этом вывоз людей из Кабула уже начался, как передает CNN.

Собеседники журналистов рассказали, что Штаты намерены вернуть домой весь свой персонал, включая высокопоставленных чиновников и простых служащих. Большинство дипломатов сначала будут доставлены в аэропорт Кабула, а уже оттуда - в Соединенные Штаты.

При этом часть основного персонала, утверждают журналисты, уже находится на территории аэропорта.

Как видно из фотографий с места событий, сотрудников дипломатического представительства вывозят вертолетом. Между тем не далее как месяц назад президент США Джо Байден заявлял, что никоим образом нельзя сравнивать бегство американцев из Вьетнама с уходом из Афганистана. И добавил, что никогда мир не увидит, как людей снимают с крыши посольства США в Афганистане.

Напомним, после захвата территории в Афганистане боевики "Талибана" заявили, что иностранцам в стране нужно либо уехать, либо зарегистрироваться в так называемых новых властей.

До этого мы писали, что талибы вошли в Кабул сразу с нескольких сторон. После этого появилась информация, что столица Афганистана будет сдана без боя. А спустя еще пару часов в сети разместили видеообращение президента Ашраф Гани подал в отставку после консультаций с представителями США и НАТО.

На данный момент известно, что временное правительство принялся формировать экс-глава МВД Ахмад Джалали.