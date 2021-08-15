Премьер-министр Денис Шмыгаль назвал число земельных сделок, официально зарегистрированных в Украине с момента открытия рынка земли сельхозназначения 1 июля. По его данным, к настоящему времени речь идет о более шести тысяч договорах о купле-продаже. А именно о 6,5 тысячах.

Об этом он написал на своей Фейсбук-странице 15 августа, в традиционном еженедельном отчете о своей работе.

По словам премьера, увеличение количества сделок говорит о том, что рынок земли в Украине - эффективный, прозрачный и работающий в пользу людей.

Шмыгаль заверил, что рынок земли продолжает функционировать в штатном режиме, "спокойно и без конфликтов". Он также похвалил земельную реформу, благодаря которой, по его мнению, каждый украинец теперь "может реализовать право свободно распоряжаться землей".

Напомним, в день официального открытия в Украине рынка земли 1 июля было зарегистрировано 33 соглашения о продаже земель сельскохозяйственного назначения.

А за первые две недели июля в Украине было заключено 665 земельных сделок. "Страна" называла нижний порог цены, за которую в Украине покупают землю: от 2700 грн за гектар.