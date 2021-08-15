В столице России пенсионерка вложила два миллиона рублей (около 728 тысяч гривен) в криптовалюту. Она рассчитывала получить проценты с криптовалютного вклада, однако ее финансовое начинание обернулось полной неудачей.

Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Как пишет канал, в прошлом году москвичка 72 лет обратилась в кредитную контору "Возрождение". Менеджеру удалось убедить даму преклонных лет положить ни много ни мало один миллион рублей на криптодепозит. Пенсионерку заверяли, что в июле она получит прибыль за счет процентов в размере трети от первичного клада - то есть 300 тысяч рублей.

Однако женщина не получила никакой прибыли.

При этом она не отчаялась и недавно вновь решила попытать удачу. И опять безуспешно. Только после второй неудачи женщина заподозрила неладное и обратилась в полицию.

Ранее "Страна" писала о том, что хакер Mr. White Hat, который несколько дней назад взломал протокол межсетевого взаимодействия Poly Network и похитил криптовалюты на 610 млн долларов, вернул похищенные активы. К нему обратилась с предложением вернуть всё по-хорошему, пригрозив преследованием в любой стране. После этого Mr. White Hat начал переводить похищенное обратно, используя для возврата цифровых криптоактивов преимущественно криптовалюту эфириум.

Помимо этого мы рассказывали, что Верховная рада Украины рассмотрит во втором чтении законопроект, который узаконит криптоактивы. В Минцифры говорят, что это позволит совершать расчеты криптовалютой, а это поможет владельцам криптовалют в стране защитить свое состояние.