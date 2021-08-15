В туринском "Ювентусе" заявили, что рассматривают вопрос продажи своей главной звезды, бомбардира из Португалии Криштиану Роналду.

Об этом сообщает сайт Marca.

Руководство команды допустило, что 36-летний нападающий может покинуть состав команды уже в ближайшее время, до наступления осени. Причиной появления идеи о расставании с футбольной знаменитостью стали финансовые трудности, с которыми столкнулся клуб. Ведь в год Роналду получает 31 миллион евро.

Уход португальца может существенно снизить расходы команды.

В то же время Криштиану Роналду, по информации журналистов, и сам уже не против покинуть команду. Известно, что он общался с представителями мадридского "Реала".

Напомним, ранее другая звезда футбола, Лионель Месси, расплакался на прощальной конференции "Барселоны", которую он покинул. По словам футболиста, он не может свыкнуться с мыслью, что этот клуб уходит из его жизни. Как известно, спортсмен уже подписал контракт с ПСЖ и будет выступать под №30.

При этом после конференции в сети появилась публикация, что неизвестный продает бумажный платок, в который плакал футболист. Начальная стоимость лота составляет один миллион США. Продавец уверяет, что на салфетке остался генетический материал, благодаря которому Месси в будущем можно будет клонировать.