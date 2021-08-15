После заявления о полном захвате территории Афганистана "Талибаном" боевики движения выступили с другим заявлением - о том, что находящиеся в столице иностранцам следует либо уехать, либо зарегистрироваться у новых органов власти.

Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванного представителя талибов.

По его словам, регистрацию иностранным гражданам придется проходить у администраторов, в числе которых будут талибы, когда эти должности будут введены.

Такие заявления прозвучали на фоне начавшейся эвакуации американского дипломатического персонала из столицы Афганистана.

Также вывозом своих граждан озаботилась и Германия. По данным СМИ, ФРГ отправила военный самолет для эвакуации своих дипломатов, которая произойдет в понедельник. Помимо этого, Германия хочет эвакуировать и местный афганский персонал, работавший на немецкое посольство.

Источник в правительстве ФРГ рассказал журналистам, что безопасность процесса будут обеспечивать десантники. Людей, которых эвакуируют, сначала доставят в Центральную Азию, а уже после этого - по домам.

Напомним, сегодня министерство внутренних дел Афганистана заявило, что боевики движения "Талибан" вошли в столицу страны с нескольких сторон. Позже в сети появилось видеообращение исполняющего обязанности главы Министерства внутренних дел Афганистана Абдулы Саттара Мирзаквала. Он рассказал, что по договоренности с талибами штурма Кабула не будет, а власть перейдет к движению мирным путем.

Из-за обостряющихся событий президент Афганистана Ашраф Гани провел консультации с представителями США и НАТО. В результате стороны приняли решение о сдаче власти талибам. Гани сложит с себя полномочия президента уже сегодня.

На данный момент обязанности главы переходной власти взял на себя бывший министр внутренних дел страны Ахмад Джалали.