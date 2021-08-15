Боевики движения "Талибан" заявили, что взяли под контроль всю территорию Афганистана.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Так, по данным канала, боевики утверждают, что движение установило контроль над всей страной. Также члены исламской группировки заявили, что в афганской столице Кабуле боевых действий нет.

Журналистам также стало известно, что "Талибан" уже взял под контроль расположенную на северо-западе американскую военную базу Баграм. Также боевики захватили известную тюрьму Пули-Чархи к востоку от Кабула, где находятся около пяти тысяч заключенных. Своих сторонников они уже выпустили на свободу.

Напомним, президент Афганистана Ашраф Гани подал в отставку после переговоров с талибами касательно передачи власти. Временное правительство принялся формировать бывший министр внутренних дел Ахмад Джалали.

Несколькими часами ранее в сети появилось видеообращение и.о. главы МВД Афганистана Абдуллы Саттара. В нем он сказал, что боев за Кабул не будет, а власть будет передана мирным путем.

При этом, боевики озвучили несколько своих требований во время переговоров с правительством страны. В частности - сдача столицы без боя и мирная передача власти.