В селе Веселое Херсонской области приехавшие на вызов женщины сотрудник патрульной полиции и медработник получили ножевые ранения. В результате нападения вооруженного ножом преступника 43-летний полицейский погиб.

Об этом сообщает Нацполиция на своем сайте.

По информации начальника областного Главного управления полиции Александра Прокудина, рано утром 15 августа в службы "102" и "103" позвонила встревоженная жительница села Веселое. Она заявила, что у ее 44-летнего сына, который стоит на учете по состоянию ментального здоровья, резко обострилось психическое заболевание. Женщина добавила, что ей удалось запереть разбушевавшегося сына в кухне.

По названному матерью больного адресу выехали экипаж подразделения полиции и карета скорой помощи.

Когда полицейский и медработник зашли во двор, психически больной с ножом в руках вырвался из здания, подбежал к ним и принялся резать фельдшера и старшего сержанта полиции.

Полицейский скончался. Жизни же медработника ничего не угрожает - его раны оказались не смертельными.

Убитый 43-летний полицейский. Фото: Нацполиция

Сейчас нападавший мужчина задержан. Предварительно его действия квалифицировали по статье 348 Уголовного кодекса о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа. Мужчине грозит лишение свободы на срок от девяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы.

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