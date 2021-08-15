Правоохранителям удалось разоблачить схему по воровству денег на ликвидации и реструктуризации неработающих шахт в Донецкой области.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции в Facebook.

Как выяснилось во время следствия, на протяжении 2019-2021 годов двум мужчинам-подрядчикам были перечислены 160 миллионов гривен на проведение работ по ликвидации и реструктуризации шахт. Чтобы легализовать эти деньги, преступники перечисляли их на счета фиктивных фирм.

Сейчас правоохранители занимаются дальнейшим расследованием дела.

Ранее "Страна" рассказывала, что сотрудники киберполиции Украины разоблачили работницу университета, которая, представляясь богатым студентом-иностранцем в приложении для знакомств, выманила у женщины 600 тысяч гривен. В ходе расследования выяснилось, что преступница заявила жертве, что выслала ей золотые слитки. А таможня якобы арестовала посылку.

"Страна" также рассказывала, что украинские мошенники придумали новую хитрую схему, направленную на выманивание персональных данных банковских карт. Для этого они используют фишинговый сервис "Новой почты".