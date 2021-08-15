После захвата "Талибаном" столицы Афганистана Кабула, бывший министр внутренних дел страны Ахмад Джалали взял на себя обязанности главы переходной власти.

Об этом сообщил Al Arabiya.

По данным канала, полученным из дипломатических источников, Джалали "избран главой переходного правительства Афганистана". Также он "принял на себя обязанности главы временной администрации" Афганистана.

Кроме того, источник, близкий к президенту страны Ашрафу Гани, опроверг сообщения о том, что тот бежал из страны. При этом источник рассказал, что Гани провел большую часть утра в саду своей резиденции с первой леди.

Изменения в правительстве Афганистана прокомментировал Телеграм-канал "Политика Страны".

"Бывший глава МВД Афганистана Ахмад Джалали принял на себя обязанности главы переходного правительства, сообщает Al Arabiya. Впрочем, точнее назвать это не переходным правительством, а командой по передачи власти Талибану.

Талибы уже заявили, что контролируют всю страну, включая Кабул. 20-летняя эпопея с управлением страной США закончилась позорным провалом.

Причем, в отличие от Южного Вьетнама, даже американское посольство не успели эвакуировать, не говоря уже о тех афганцах, которые помогали США.

При этом победа Талибана, естественно никого не радует. Судя по информации, которая поступает из Афганистана, их подходы к управлению страной мало изменились за последние 20 лет", - пишет телеграмм-канал.

После того, как СМИ распространили новость об отставке президента Афганистана, появилось ее опровержение: Гани еще не сложил полномочия, а консультации с политическими партиями продолжаются. Об этом передает корреспондент РИА Новости.

Напомним, сегодоня в сети появилось видеообращение исполняющего обязанности главы Министерства внутренних дел Афганистана Абдулы Саттара Мирзаквала. По его словам , официальные лица договорились с талибами о том, что штурма Кабула не будет, а власть перейдет к движению мирным путем.

Кроме этого, боевики движения выдвинули несколько предварительных требований. Требования и условия были озвучены во время переговоров талибов с правительством страны о возможности войти в город без боя.