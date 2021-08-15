Резонансный инцидент, связанный с проявлением расизма по отношению к олимпийскому чемпиону по борьбе и нардепу от правящей партии "Слуга народа" Жану Беленюку, получил продолжение. Спортсмен написал по поводу случившегося заявление в полицию.

"Страна" продолжает отслеживать подробности этого происшествия.

Напомним, в минувшую пятницу на Печерске неизвестные позволили себе расистские высказывания в адрес Беленюка. Президент Владимир Зеленский тут же заявил, что полиции следует разобраться. В то же время нашлись и скептики, которые предположили, что Беленюк историю с нападками на расовой почве выдумал.

К примеру, экс-нардеп от Радикальной партии Олега Ляшко Игорь Мосийчук в своем Facebook со ссылкой на собственные источники заявил, что Беленюк должен извиниться за свою выдумку и что якобы он так и не подал заявления в полицию.

Как узнала "Страна" из информированных источников в МВД, олимпийский чемпион еще в минувшую пятницу собственноручно написал заявление о случившемся в полицию и был допрошен следователем в качестве потерпевшего. Как говорят наши собеседники на условиях анонимности, иначе и быть не могло, так как статья 161 часть 1 - "Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам" - согласно требованиям уголовного процесса относится к частному обвинению.

То есть завести уголовное производство в таком случае в принципе невозможно без заявления потерпевшего. Поэтому когда скандал дошел до президента, полиция оперативно связалась с Беленюком, он прибыл в Печерское управление, написал заявление и дал показания в качестве потерпевшего.

Само событие, со слов потерпевшего, произошло недалеко от памятника жертвам терроризма на улице Мечникова, рядом с домом №14. Беленюк шел по своим делам и в это время к нему подошли двое молодчиков (потерпевший описал их одежду) и попытались спровоцировать конфликт, крича: "Черная обезьяна что-то знает о патриотизме?" и "Вали в Африку".

Естественно, олимпийский чемпион мог легко проучить обидчиков, скрутив их узлом, однако это было бы не спортивным поведением, подобающим чемпиону и народному депутату. Если бы было нападение, тогда пришлось обороняться, но молодчики ограничились только оскорбительной болтовней.

Полиция изъяла видеозаписи с места совершения преступления и сейчас пытается установить личности обидчиков. По словам оперативников, вероятнее всего, речь идет об уличной шпане, которая даже не знала, что перешла дорогу чемпиону Олимпиады в Токио по борьбе. Иначе просто бы побоялась нападать на Беленюка. Вероятно, они приняли его за темнокожего туриста.

Обидчикам Беленюка в случае поимки по ч.1 ст.161 УК Украины грозит до 3 лет тюрьмы.

Напомним, в "Слуге народа" отреагировали инцидент с Жаном Беленюком назвали актом агрессии по признаку расы. Также "Слуги народа" потребовали от Национальной полиции Украины в кратчайшие сроки установить личности нападавших и привлечь их к ответственности.

В свою очередь Зеленский также прокомментировал инцидент, который произошел с нардепом. Он утверждает, что ксенофобия или расизм в любом виде недопустимы в нашей стране.