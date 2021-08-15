По данным источников "Страны" в политических кругах США, нынешний куратор Украины в Госдепе, заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джордж Кент в ближайшее время перейдёт на новую должность. Он больше не будет заниматься ни Украиной, ни Россией, ни вообще европейскими делами.

Перевод этот, по данным источников "Страны", не связан с каким-то политическим подтекстом, а осуществляется в рамках обычной ротации чиновников Государственного департамента.

Однако это событие будет иметь определённые последствия для Украины, так как именно Кент был идеологом создания антикоррупционной вертикали власти в Украине (структур НАБУ и САП) и опекал ее, а также "соросят".

Теперь Кент уходит, а как новый куратор станет относиться к конкретным украинским деятелям, к которым питал тёплые чувства Кент, непонятно.

Предположительно, курс на усиление внешнего управления останется неизменным. Но вот по отношению к кадрам могут быть изменения.

Напомним, в середине июля текущего года заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент временно возглавил посольство в Украине на период отсутствия в Киеве временной поверенной Кристины Квин.

После прилета в Украину Кент встретился с экс-главой Министерства внутренних дел Арсеном Аваковым, а также бывшим президентом Украины Петром Порошенко, с главой Министерства обороны Андреем Тараном и секретарем Совета национальной безопасности и обороны Алексеем Даниловым.

"Страна" детально разбиралась, зачем Вашингтон заменил посла в Киеве на одного из топов Госдепа.