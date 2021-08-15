Литвина, Бойко и еще девятерых украинских политиков СБУ вызывает на допрос из-за Харьковских соглашений
Служба безопасности Украины вызвала на допрос действующих и бывших народных депутатов и топовых чиновников в рамках расследования уголовного дела о Харьковских соглашениях.
Об этом сообщает издание "Главком".
Начиная с понедельника, 16 августа, на допрос в СБУ должны явиться:
- народные депутаты партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Юрий Бойко и Виталий Борт;
- нардеп Верховной Рады VI-VIII созывов из "Партии регионов", а сейчас внефракционный депутат Дмитрий Шпенов;
- первый заместитель министра инфраструктуры в 2010-2014 годах Константин Ефименко;
- бывший нардеп Игорь Калетник;
- бывшая нардеп Юлия Ковалева;
- бывший первый заместитель главы Верховной Рады Александр Лавринович;
- бывший спикер парламента Владимир Литвин;
- бывший глава Госпогранслужбы и брат экс-спикера Николай Литвин;
- глава СБУ в 2010-2013 годах Валерий Хорошковский;
- бывший народный депутат Василий Цушко;
- министр финансов в 2010-2012 годах Федор Ярошенко.
Перечисленные люди проходят по делу о государственной измене как свидетели подписания договора между Украиной и Россией, который касался пребывания российского Черноморского флота на территории Украины до 2042 года.
Как мы рассказывали, фракция "Слуга народа" намерена инициировать расторжение Харьковских соглашений о пребывании флота.
Также "Страна" публиковала полный список 236-ти депутатов Верховной Рады, которые проголосовали в 27 апреля 2010 года за ратификацию Харьковских соглашений.