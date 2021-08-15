На фоне захвата "Талибаном" столицы Афганистана Кабул президент страны Ашраф Гани провел консультации с представителями США и НАТО. В результате стороны приняли решение о сдаче власти талибам. Гани сложит с себя полномочия президента уже сегодня.

Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

Передача официальной власти в Афганистане "Талибану" произойдет в президентском дворце в Кабуле. Согласно договоренности, талибы не будут мстить представителям прежней администрации.

По сообщениям агентства Reuters, пока шли переговоры, часть персонала представительств стран Евросоюза, которые все еще остаются в Кабуле, переведена в тайное место в связи с накаляющейся обстановкой.

Вдобавок ко всему талибы дали гарантию неприкосновенности посольству России в Афганистане.

Напомним, боевики движения также выдвинули несколько предварительных требований. Требования и условия были озвучены во время переговоров талибов с правительством страны. Среди прочего "Талибан" приказал своим боевикам воздерживаться от насилия в столичном городе и разрешить безопасный проход любому, кто решит покинуть страну.

Также в сети появилось видеообращение исполняющего обязанности главы Министерства внутренних дел Афганистана Абдулы Саттара Мирзаквала. По его словам, официальные лица договорились с талибами о том, что штурма Кабула не будет, а власть перейдет к движению мирным путем.