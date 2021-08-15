В воскресенье, 15 августа, в сети появилось видеообращение исполняющего обязанности главы Министерства внутренних дел Афганистана Абдулы Саттара Мирзаквала. По словам чиновника, официальные лица договорились с талибами о том, что штурма Кабула не будет, а власть перейдет к движению мирным путем.

И.о. министра заверил жителей афганской столицы, что правоохранители обеспечат безопасность города и его населения.

Новость прокомментировал сообщает Telegram-канал "Политика Страны".

"А вот и заявление и.о. главы МВД Афганистана в ответ на предложение о капитуляции от талибов: штурма Кабула не будет. Смена власти пройдёт мирно. В общем, капитуляция", - констатировал канал.

Сейчас представители талибов находятся в президентском дворце в Кабуле, где ведутся переговоры о передаче власти боевикам. При этом уличные отряды талибов продолжают занимать ключевые позиции в столице. Например, они захватили Кабульский университет.

Как писала "Страна", после наступления на Кабул боевики "Талибана" озвучили несколько своих требований. Среди них - переговоры с правительством и мирная передача власти.

Примечательно, что в момент наступления талибов войска Соединенных Штатов заняты эвакуацией американских дипломатов из посольства. Специально для этого Байден отправил в Кабул морских пехотинцев. Они расположись в аэропорту Кабула.