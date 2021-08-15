У столицы Венгрии Будапешта произошла крупная авария с участием пассажирского автобуса. В результате ДТП погибли восемь человек. Еще 48 получили травмы разной степени тяжести.

Об этом сообщает RTBF.

По информации СМИ, общественный транспорт по неизвестной причине съехал с дороги, а потом на обочине перевернулся. Трагедия произошла, когда автобус ехал из Будапешта к популярному среди жителей страны и туристов озеру Балатон.

Известно, что среди пострадавших и выживших два человека получили довольно тяжелые травмы. Остальные отделались ушибами и ссадинами.

Сейчас венгерская полиция занимается расследованием причины аварии. А также выясняет, находились ли внутри автобуса иностранцы.

Напомним, похожий инцидент недавно произошел в Турции. Там автобус с пассажирами тоже перевернулся, в аварии погибли восемь человек. Трагедия произошла из-за того, что транспортное средство не сумело вписаться в поворот и перевернулось.

"Страна" также писала об аварии, в которой погиб 16-летний нападающий "Аякса" Ноа Гессер. Вместе с ним в машине находился его брат. В знак скорби после смерти спортсмена его команда надела на матч траурные повязки.