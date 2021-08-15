В США к сегодняшнему дню полностью вакцинировали против COVID-19 почти 200 миллионов человек (а точнее, 168 миллионов 90 тысяч 925). Это больше половины всего населения страны - 50,6 процентов.

Об этом свидетельствуют данные американских Центров по контролю и профилактике заболеваний.

При этом самая высокая доля иммунизированных среди пожилых людей: в США полностью вакцинированы 80,7 процентов граждан старше 65 лет.

Меньше остальных охвачены прививками американцы от 12 до 18 лет: 59,2%.

Первую дозу вакцины в Штатах получили почти 200 миллионов человек (197 миллионов 685 тысяч 48), что составляет 59,5% от общего количества жителей.

Стоит заметить, что в США делают прививки вакцинами Moderna и Pfizer, которые предусматривают введение двух доз, а также однокомпонентной Johnson & Johnson.

Ранее мы писали о том, что в США начнут просить предъявлять доказательства о прохождении полного цикла вакцинации от COVID-19 для входа в заведения быстрого питания и спортивные залы. Первым городом, который начнет предъявлять такие требования, стал Сан-Франциско.

Кроме этого, с 15 сентября всех военнослужащих США будут обязывать пройти вакцинацию от COVID-19.