На фоне наступления "Талибана" на столицу Афганистана Кабул боевики движения выдвинули несколько предварительных требований. Требования и условия были озвучены во время переговоров талибов с правительством страны о возможности войти в город без боя.

Об этом сообщает 1TV News.

Условия и предложения "Талибана" следующие:

пока лидеры движения отдали приказ своим силам не входить в Кабул;

движение настроено на переходный процесс передачи власти;

движение обещает не устраивать репрессии в отношении военнослужащих и мирного населения;

всем врагам "Талибана" даруется прощение"

все жители Кабула должны оставаться по домам.

Также "Талибан" приказал своим боевикам воздерживаться от насилия в столичном городе и разрешить безопасный проход любому, кто решит покинуть страну. А женщин талибы призвали укрыться в охраняемым районах.

Как писала "Страна", в ночь на воскресенье, 15 августа, столица Афганистана осталась без электричества: боевики "Талибана" начали перерезать электрокоммуникации. Мы приводили кадры практически абсолютно темного города.

Вчера талибы начали наступление на провинцию Мазари-Шариф. Спустя некоторое время они заняли пятый по величине населенный пункт страны Джелалабад, причем мэр города сам сдал его талибам, чтобы избежать жертв среди мирных граждан.