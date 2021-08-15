После наступления на Кабул талибы выдвинули несколько требований и пообещали не трогать мирных граждан
На фоне наступления "Талибана" на столицу Афганистана Кабул боевики движения выдвинули несколько предварительных требований. Требования и условия были озвучены во время переговоров талибов с правительством страны о возможности войти в город без боя.
Об этом сообщает 1TV News.
Условия и предложения "Талибана" следующие:
- пока лидеры движения отдали приказ своим силам не входить в Кабул;
- движение настроено на переходный процесс передачи власти;
- движение обещает не устраивать репрессии в отношении военнослужащих и мирного населения;
- всем врагам "Талибана" даруется прощение"
- все жители Кабула должны оставаться по домам.
Также "Талибан" приказал своим боевикам воздерживаться от насилия в столичном городе и разрешить безопасный проход любому, кто решит покинуть страну. А женщин талибы призвали укрыться в охраняемым районах.
Как писала "Страна", в ночь на воскресенье, 15 августа, столица Афганистана осталась без электричества: боевики "Талибана" начали перерезать электрокоммуникации. Мы приводили кадры практически абсолютно темного города.
Вчера талибы начали наступление на провинцию Мазари-Шариф. Спустя некоторое время они заняли пятый по величине населенный пункт страны Джелалабад, причем мэр города сам сдал его талибам, чтобы избежать жертв среди мирных граждан.