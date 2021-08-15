В воскресенье, 15 августа, министерство внутренних дел Афганистана заявило, что боевики движения "Талибан" вошли в столицу страны с нескольких сторон.

Сообщение ведомства приводит агентство Reuters.

По данным агентства, после молниеносного наступления на столицу лидеры "Талибана", базирующиеся в катарской Дохе, приказали своим боевикам воздерживаться от насилия, разрешить безопасный проход всем, кто хочет уйти, и позволить женщинам отправиться в безопасные районы.

Также стало известно, что боевики уже захватили расположенный на западе города Кабульский университет и вывесили на нем свой флаг.

Представитель "Талибана" заявил журналистам, что движение хочет взять город без боевых действий, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

Между тем в аэропорту Кабула находятся военные США, а несколько сотрудников структур Евросоюза переехали в безопасное место в столице.

Напомним, сегодня ночью боевики обрезали линии электропередач, из-за чего Кабул был частично обесточен.

Ранее "Страна" публиковала карту, на которой показаны захваченные "Талибном" территории Афганистана.