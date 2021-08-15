Боевики Талибана в Афганистане контролируют почти все регионы. Фото: sputnik

По состоянию на утро воскресенья, 15 августа, боевики движения "Талибан" захватили практически 90% территории Афганистана. Под контролем правительственных сил остался только Кабул, Парун и Бамиан.

Контролируемые террористами регионы страны показаны на карте.

Как сообщают СМИ, боевики "Талибана" уже начали наступление на Кабул со всех направлений. Жители же афганской столицы и оказавшиеся там в силу разных обстоятельств иностранцы пытаются спешно снять деньги со счетов и вылететь из страны.

Всего за сутки под контроль боевиков перешли провинции Мазари-Шариф и город Джелалабад. Мэр последнего населенного пункта отдал его боевикам без единого выстрела, аргументируя свое решение тем, что такой сценарий был единственным, позволявшим избежать кровопролития.

Фото: Телеграм/Милитарист

Напомним, сегодня ночью боевики "Талибана" обесточили Кабул, перерезав линии электропередач. При этом в аэропорты столицы Афганистана прибыли около пяти тысяч военных из Соединенных Штатов. Кроме прочего они должны обеспечивать эвакуацию сотрудников американского посольства.

Также "Страна" сообщала, что около сотни афганских военных бежали в Узбекистан, попросив власти соседней страны предоставить им убежище. Пока решался вопрос о помощи прибывшим, их колонна стояла на "мосту Дружбы" в окружении узбекских журналистов.

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