По состоянию на утро воскресенья, 15 августа, боевики движения "Талибан" захватили практически 90% территории Афганистана. Под контролем правительственных сил остался только Кабул, Парун и Бамиан.

Контролируемые террористами регионы страны показаны на карте.

Как сообщают СМИ, боевики "Талибана" уже начали наступление на Кабул со всех направлений. Жители же афганской столицы и оказавшиеся там в силу разных обстоятельств иностранцы пытаются спешно снять деньги со счетов и вылететь из страны.

Всего за сутки под контроль боевиков перешли провинции Мазари-Шариф и город Джелалабад. Мэр последнего населенного пункта отдал его боевикам без единого выстрела, аргументируя свое решение тем, что такой сценарий был единственным, позволявшим избежать кровопролития.

Напомним, сегодня ночью боевики "Талибана" обесточили Кабул, перерезав линии электропередач. При этом в аэропорты столицы Афганистана прибыли около пяти тысяч военных из Соединенных Штатов. Кроме прочего они должны обеспечивать эвакуацию сотрудников американского посольства.

Также "Страна" сообщала, что около сотни афганских военных бежали в Узбекистан, попросив власти соседней страны предоставить им убежище. Пока решался вопрос о помощи прибывшим, их колонна стояла на "мосту Дружбы" в окружении узбекских журналистов.