На фоне стремительного захвата афганских территорий боевиками "Талибана" власти США приказали американским дипломатам в Афганистане уничтожить ценные документы и рабочую технику. Президент Соединенных штатов Джо Байден также предупредил талибов об ответных действиях в случае угрозы американским гражданам.

Об этом сообщает NPR.

По данным организации, сотрудникам посольства США в Кабуле перед эвакуацией было приказано уничтожить все важные бумаги и настольные компьютеры.

Большинство дипломатов покинет столицу Афганистана под охраной американских военных. Однако в городе останется работать небольшой персонал дипломатического представительства США.

США также призвали талибов не нападать на посольство и отбывающих американских дипломатов. В посольстве, помимо граждан США, работают много афганцев.

Как заявил представитель Пентагона Джон Кирби, для эвакуации американцев в Кабул направлены 3000 военнослужащих: два батальона морской пехоты и один сухопутный батальон. Они будут базироваться в аэропорту Кабула и обеспечивать безопасность воздушного транспорта, который будет эвакуировать американских дипломатов, а также афганцев, которые работали с США, и членов их семей.

"Вместимость не будет проблемой. Мы сможем перевозить тысячи пассажиров в день", - заверил Кирби, хотя и отказался сообщить, сколько человек могут вылететь из афганской столицы.

Ноэль Кинг из Morning Edition в пятницу поговорил с бывшим послом США в Афганистане Рональдом Нойманом о ситуации в стране.

"Соединенные Штаты сейчас находятся в своего рода панике, пытаясь защитить своих граждан", - сказал он.

Кроме того, официальное заявление по поводу ситуации в Афганистане сделал президент США Джо Байден. Оно появилось на сайте Белого дома 14 августа. По словам Байдена, любые противоправные действия талибов в отношении американских сотрудников "будут встречены вооруженными силами".

"Мы сообщили представителям Талибана в Дохе через нашего боевого командира, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрыми и сильными вооруженными силами США", - отметил глава Белого дома.

Напомним, к середине августа "Талибан" установил контроль над примерно 90% территории Афганистана. Официальное правительство Афганистана контролирует ситуацию лишь в столице - Кабуле и в окружающей город провинции.

Ранее власти США обратились с просьбой к руководству "Талибана" отложить захват столицы Афганистана, чтобы американцы успели эвакуировать оттуда своих дипломатов, активы и граждан иностранных государств.

Однако, в разведке США считают, что талибы могут изолировать столицу Афганистана - Кабул за 30 дней и потенциально могут захватить ее за 90 дней. При этом боевики "Талибана" 13 августа находились на расстоянии 50 километров к столице страны Кабулу. Помимо продвигающегося захвата территорий, им также удалось обесточить город.