"Извинения не освобождают от ответственности". Глава НСЖУ отреагировал на избиение корреспондента "Букв"
Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал избиение корреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного после акции "Накорпуса" 14 августа.
Свое мнение Томлено высказал на своей странице в Фейсбуке в воскресенье.
"Нападавшие на журналиста на видеокамеру извинились перед жертвой атаки - фотокорреспондентом издания "Буквы" Александром Кужельным. Но извинения не освобождают от ответственности за нападение на журналиста!" - считает Томиленко.
По его словам, атака на журналиста должна весомо наказываться, а не оправдываться.
Томиленко также призвал сотрудников Нацполиции установить все обстоятельства преступления и роль каждого из нападавших.
Напомним, вчера в Киеве после акции "Накорпуса" избили корреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного. После окончания акции, когда корреспондент уже покидал место событий, его догнали неизвестные и потребовали удалить все материалы, которые он успел заснять. Журналист объяснил, что он пришел вести съемку и показал свое удостоверение, однако вскоре его ждало жестокое избиение.
Пострадавший также обратился в полицию с заявлением о том, что во время акции националистов на Банковой неизвестные нанесли ему телесные повреждения. Нападавшим грозит 5 лет тюрьмы.
Однако, позже Кужельный заявил о том, что с ним связался глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, который лично быстро нашел нападающих. А сами злоумышленники извинились перед журналистом перед камерой.