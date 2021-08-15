Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал избиение корреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного после акции "Накорпуса" 14 августа.

Свое мнение Томлено высказал на своей странице в Фейсбуке в воскресенье.

"Нападавшие на журналиста на видеокамеру извинились перед жертвой атаки - фотокорреспондентом издания "Буквы" Александром Кужельным. Но извинения не освобождают от ответственности за нападение на журналиста!" - считает Томиленко.

По его словам, атака на журналиста должна весомо наказываться, а не оправдываться.

Томиленко также призвал сотрудников Нацполиции установить все обстоятельства преступления и роль каждого из нападавших.

Напомним, вчера в Киеве после акции "Накорпуса" избили корреспондента издания "Буквы" Александра Кужельного. После окончания акции, когда корреспондент уже покидал место событий, его догнали неизвестные и потребовали удалить все материалы, которые он успел заснять. Журналист объяснил, что он пришел вести съемку и показал свое удостоверение, однако вскоре его ждало жестокое избиение.

Пострадавший также обратился в полицию с заявлением о том, что во время акции националистов на Банковой неизвестные нанесли ему телесные повреждения. Нападавшим грозит 5 лет тюрьмы.

Однако, позже Кужельный заявил о том, что с ним связался глава "Нацкорпуса" Андрей Билецкий, который лично быстро нашел нападающих. А сами злоумышленники извинились перед журналистом перед камерой.