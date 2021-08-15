В ночь на воскресенье, 15 августа, столица Афганистана Кабул осталась без электричества из-за боевиков "Талибана".

Кадры практически абсолютно темного города публикуют СМИ и интернет-пользователи.

"В Кабуле - блэкаут. Талибы, как сообщается, перерезают линии электропередач по мере продвижения к столице Афганистана", - рассказали журналисты издания "RT на русском".

На опубликованных кадрах видно частично обесточенный город. Лишь кое-где во полном мраке светятся огни.

Как писала "Страна", в Кабул прибыли военные США, которых будут задействовать в эвакуации сотрудников американского посольства.

Напомним, вчера боевики "Талибана" начали наступление на провинцию Мазари-Шариф. Спустя некоторое время после появления этой новости СМИ передали, что они заняли не только ее, а и пятый по величине населенный пункт страны Джелалабад, причем мэр города сам сдал его талибам, чтобы избежать кровопролития.

Также "Страна" рассказывала, что после захвата Мазари-Шарифа, десятки военных правительственных сил Афганистана перешли границу с Узбекистаном и попросили там убежища. Узбекские власти предоставили им кров, еду и медицинскую помощь.