Соединенные Штаты начали эвакуировать сотрудников из своего посольства, которое расположено в Кабуле.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на официального представителя США.

По данным агенства, сейчас из здания посольства уже начинают вывозить небольшие группы людей. При этом эвакуироваться намерены большинство сотрудников, хотя само посольство пока что продолжает функционировать.

Специально для эвакуации дипломатов Вашингтон направил в Кабул дополнительный военный контингент. Всего в аэропорту людей ждут пять тысяч военных. Согласно прогнозу американских специалистов, Кабул в осаде может продержаться минимум три месяца.

Напомним, решение увеличить военное присутствие в Афганистане, необходимое для эвакуации дипломатов, президент США Джо Байден принял вчера. Специально для этого он несколько дней общался со специалистами из национальной безопасности США.

Также "Страна" рассказывала, что помимо Штатов, еще несколько стран решили эвакуировать своих дипломатов из Афганистана после масштабного наступления там боевиков "Талибана".

Кроме того мы сообщали, что власти США специально для эвакуации своих дипломатов обратились к талибам с просьбой замедлить или остановить наступление на Кабул.