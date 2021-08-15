Сотрудники Национальной полиции разоблачили крупную банду преступников, которая прямо на ходу обворовывала грузовые поезда. Группировка промышляла на Приднепровской железной дороге.

Об этом правоохранители сообщили на своем сайте.

Банда оказалась довольно большой: в нее входили почти 40 человек. Добычей злоумышленником становились в основном уголь и минеральные удобрения. Масштабы хищений тоже были немаленькие. В течение одного дня преступники крали от 5 до 30 тонн грузов.

Задержанные Нацполицией злоумышленники. Фото: Нацполиция

Как удалось установить во время досудебного расследования, банду сколотил 34-летний житель Запорожской области. В его структуру входили три преступные группы. Помимо этого, в кражах были задействованы сотрудники военизированной охраны филиала Приднепровской железной дороги.

Злоумышленники похищали уголь и удобрения, когда поезда стояли на железнодорожной станции, или же прямо во время движения товарных составов. Доходы от краж преступники передавали представителям криминалитета - так называемым смотрящим.

Участники совершали кражи угля и минудобрений, обчищая товарняки на ходу. Фото: Нацполиция

Организатору и 15 участникам преступной банды правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений по двум статьям. Это ч. 1, 2 ст. 255 о создании преступной организации, и статья о краже (ч. 5 ст. 185) Уголовного кодекса Украины.

12 фигурантов задержали по ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Преступникам грозит тюремный срок до 12 лет и конфискация имущества.

Ранее "Страна" писала о том, что в Харькове правоохранители задержали преступников, которые крали деньги, ювелирные изделия и документы из офисов.

Кроме этого, мы сообщали, как весной в Днепропетровской области задержали шестерых бандитов, которые терроризировали фермеров и местных предпринимателей.