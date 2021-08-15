Власти Китая обвиняют в тайной сделке со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). Сговор касается возможной утечки коронавируса из китайской лаборатории и стал возможным после многолетнего влияния Пекина на организацию, передает The Sunday Times.

Источники журналистов утверждают, что ВОЗ и Китай якобы договорились, чтобы эксперты организации, направленные в азиатскую страну для выяснения происхождения коронавируса, сосредоточились на изучении исключительно версии его естественного возникновения. Хотя версия лабораторной утечки тоже имеет право на жизнь.

По данным журналистов, упомянутое соглашение стало очередным примером прокитайских настроений в ВОЗ. В The Sunday Times уверены, что Пекин начал целенаправленно наращивать влияние на ВОЗ и ее верхушку еще во времена первой вспышки в 2002-2003 годах в Китае ТОРС - тяжелого острого респираторного синдрома, вызванного коронавирусом SARS-CoV.

Тогда власти Китая тоже обвиняли, как и сейчас, в медленной и неэффективной борьбе с эпидемией, а также в неготовности предоставить международному сообществу необходимые сведения.

Обвинения Китая в мировой прессе начали набирать обороты с конца весны, когда Джо Байден заговорил о том, что КНР может быть виновен в появлении на свет коронавируса и поручил разведке за три месяца разобраться в этом вопросе.

Как писала "Страна", разведслужбы США где-то раздобыли огромный массив материалов о вирусах из лаборатории Уханя и сейчас решают проблему, как их изучить и систематизировать.

Между тем Китай призывает не политизировать тему происхождения коронавируса.