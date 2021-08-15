После того, как боевики "Талибана" захватили пятый по величине город Афганистана Джелалабад, группа из 84 афганских военных пересекла границу с Узбекистаном. На территории соседнего государства они попросили предоставить им убежище.

Об этом сообщает МИД Узбекистана.

"14 августа 2021 года на одном из участков государственной границы с Афганистаном группа военнослужащих вооруженных сил Афганистана в количестве 84 человек пересекла линию госграницы и была задержана пограничными нарядами ПВ СГБ (погранвойск Службы госбезопасности - Ред.). При этом нарушители границы сопротивления не оказывали и обратились с просьбой о помощи, в том числе медицинской, для трех раненых", - сказано в заявлении узбекского внешнедипломатического ведомства.

В МИД добавили, что пограничники Узбекистана уже организовали временное размещение для бежавших из своей страны афганских военных. Пересекших кордон обеспечили питанием, а нескольким раненым оказали первую медицинскую помощь.

Ранее мы писали о том, что президент США Джо Байден поручил государственному секретарю Энтони Блинкену оказать поддержку правительству Афганистана, который практически полностью захватили талибы. Так, Байден уполномочил почти 5 тыс. американских военнослужащих для того, чтобы сокращение американского персонала и эвакуация прошли безопасно.

Боевики "Талибана" 13 августа находились на расстоянии 50 километров к столице страны Кабулу. Помимо продвигающегося захвата территорий, им также удалось обесточить город. Талибы установили контроль над примерно 90% территории Афганистана.