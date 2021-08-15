Сотрудник издания "Буквы" Александр Кужельный, которого 14 августа сильно избили в Киеве после акции "Накорпуса", заявил о том, что с ним связался глава партии Андрей Билецкий, который лично быстро нашел нападающих. А сами злоумышленники извинились перед журналистом перед камерой.

Об этом Кужельный написал на своей странице в Фейсбуке.

На видео нападавшие просят прощения за "ситуацию и свои действия". Они оправдываются тем, что им "просто сказали ложную информацию" о том, журналист делал некие "плохие дела" по отношению к их людям. При этом, по их словам, они не являются членами "Нацкорпуса" или "Азова". В свете этого непонятно, каких "наших людей" они имели в виду.

Также в видео журналист напомнил, что перед избиением он показал нападавшим журналистское удостоверение, но это их не остановило.

Этот инцидент в своем Телеграм-канале прокомментировал и "Нацкорпус". В партии заверили, что нападавшие уже наказаны, впрочем, не уточнив, как именно.

"Наше движение осуждает любые проявления насилия в отношении представителей СМИ. Просим извинения за этот инцидент у Александра, ведь это произошло на нашем мероприятии, а следовательно мы за него и отвечаем", - говорится в записи.

Пост сопровождается фотографией, на которой пострадавший журналист жмет Билецкому руку.

Напомним, корреспондент также обратился в полицию с заявлением о том, что во время акции националистов на Банковой неизвестные нанесли ему телесные повреждения. Нападавшим грозит до пяти лет тюрьмы.

Вчера "Страна" подробно рассказывала, как представители "Нацкорпуса" собрались на акцию протеста, в ходе которой пришли к Офису президента. Когда правоохранители попросили их пройти поверхностный досмотр, те отказались и атаковали полицию. В результате пострадали правоохранители и было открыто уголовное дело.