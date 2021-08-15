За 14 августа против коронавируса на территории Украины были привиты 76 148 человек. Причем первую дозу препарата получил 46 371 человек, а вторую, полностью завершив иммунизацию - 29 777 человек.

Такие данные приводит в Фейсбуке пресс-служба Минздрава.

Процесс вакцинации в субботу обеспечивали:

сотрудники 539 мобильных бригад;

работники 1 545 прививочных пунктов;

376 центра вакцинации в населенных пунктах.

С начала кампании иммунизации в Украине привились 4 691 020 человек, из них одну дозу ввели 4 691 018 гражданам, полный курс вакцинации прошли 2 718 680 человек. Всего медработники сделали 7 409 698 уколов.

Между тем, как сообщала "Страна", в Китае с его населением в 1,3 миллиарда человек полностью вакцинированы от коронавируса уже больше половины жителей. По официальным данным, прививки получили около 777 миллионов китайцев.

А в США стимулируют к вакцинации болезненными запретами для тех, кто не привился. Там намерены требовать показывать доказательства о прохождении полного цикла иммунизации для входа в заведения быстрого питания и спортивные залы.