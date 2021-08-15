Боевики "Талибана", которые вчера заняли ключевой город северного Афганистана Мазари-Шариф, захватили пятый по величине населенный пункт этой страны Джелалабад. По их заявлению, глава города сам сдал его представителям движения.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на афганских чиновников.

Источник из среды чиновников, который находится в городе, рассказал журналистам, что в Джелалабаде не шли боевые столкновения, так как губернатор добровольно сдался боевикам и "Талибана". Он мотивировал действия официальных властей тем, что это был единственный способ сохранить жизни мирных людей и не допустить ненужного кровопролития.

Помимо этого чиновника, сдачу Джелалабада подтвердил источник агентства в западных службах безопасности. Последим крупным городом для талибов осталась столица Афганистана Кабул. За ней еще сохраняется контроль правительства.

По словам местного депутата Абраруллы Мурада для Associated Press, талибы заняли город после того, как старейшины провели переговоры, которые в результате привели к падению сил правительства.

Кроме этого, Associated Press пишут, что в интернете появились видео, которые показывают, что представители "Талибана" заняли офис губернатора.



Джелалабад расположен на востоке Афганистана и является столицей провинции Нангархар. Он находится неподалеку от границы с Пакистаном. Талибы уже когда-то брали Джелалабад и сохраняли контроль над ним с 1996 по 2001 годы.

Напомним, к середине августа текущего года "Талибан" установил контроль над примерно 90% территории Афганистана. Официальное правительство Афганистана, в целом, контролирует ситуацию лишь в столице - Кабуле и в окружающей город провинции.

При этом власти США обратились с просьбой к руководству "Талибана" отложить захват столицы Афганистана, чтобы американцы успели эвакуировать оттуда своих дипломатов, активы и граждан иностранных государств.