За 14 августа в Украине выявили 695 новых заражений коронавирусом. Это вдвое меньше, чем за предыдущие сутки, когда было зарегистрировано 1353 заражения. Такое резкое снижение показателя характерно для выходных.

Свежие данные приводит в Фейсбуке Министерство здравоохранения.

Среди зараженных в субботу оказались 50 детей и 5 медицинских работников.

Рекордсменами по числу выявленных инфицирований Минздрав назвал следующие регионы:

Киев - 87 случаев;

Ивано-Франковская область - 60 случаев;

Одесская область - 59 случаев;

Днепропетровская область - 58 случаев;

Харьковская область - 53 случая.

Кроме того, за минувшие сутки с COVID-19 попали в больницы 569 человек, 17 заболевших скончались, а успешно выздоровели 238 пациентов.

Что касается тестов, то за период было проведено:

исследований методом ПЦР - 15 456;

ИФА-анализов 2 494;

экспресс-тестов - 12 848.

За все время пандемии в Украине было выявлено 2 265 912 заражений. Поправились после инфицирования 2 196 827 человек. Умерли 53 255 человек. Было сделано ПЦР-тестов - 11 667 597.





Ранее "Страна" приводила данные МОЗ о том, что два региона Украины не соответствуют критериям зеленой зоны адапитвного карантина.

Мы также писали, что в стране активно распространяется опасный штамм коронавируса "дельта".