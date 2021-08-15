Двукратное падение показателей. За минувшие сутки в Украине заразились коронавирусом почти 700 человек
За 14 августа в Украине выявили 695 новых заражений коронавирусом. Это вдвое меньше, чем за предыдущие сутки, когда было зарегистрировано 1353 заражения. Такое резкое снижение показателя характерно для выходных.
Свежие данные приводит в Фейсбуке Министерство здравоохранения.
Среди зараженных в субботу оказались 50 детей и 5 медицинских работников.
Рекордсменами по числу выявленных инфицирований Минздрав назвал следующие регионы:
- Киев - 87 случаев;
- Ивано-Франковская область - 60 случаев;
- Одесская область - 59 случаев;
- Днепропетровская область - 58 случаев;
- Харьковская область - 53 случая.
Кроме того, за минувшие сутки с COVID-19 попали в больницы 569 человек, 17 заболевших скончались, а успешно выздоровели 238 пациентов.
Что касается тестов, то за период было проведено:
- исследований методом ПЦР - 15 456;
- ИФА-анализов 2 494;
- экспресс-тестов - 12 848.
За все время пандемии в Украине было выявлено 2 265 912 заражений. Поправились после инфицирования 2 196 827 человек. Умерли 53 255 человек. Было сделано ПЦР-тестов - 11 667 597.
Ранее "Страна" приводила данные МОЗ о том, что два региона Украины не соответствуют критериям зеленой зоны адапитвного карантина.
Мы также писали, что в стране активно распространяется опасный штамм коронавируса "дельта".