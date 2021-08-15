Статистика заражений упала, как всегда на выходных. Фото: universum.clinic

За 14 августа в Украине выявили 695 новых заражений коронавирусом. Это вдвое меньше, чем за предыдущие сутки, когда было зарегистрировано 1353 заражения. Такое резкое снижение показателя характерно для выходных.

Свежие данные приводит в Фейсбуке Министерство здравоохранения.

Среди зараженных в субботу оказались 50 детей и 5 медицинских работников.

Рекордсменами по числу выявленных инфицирований Минздрав назвал следующие регионы:

  • Киев - 87 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 60 случаев;
  • Одесская область - 59 случаев;
  • Днепропетровская область - 58 случаев;
  • Харьковская область - 53 случая.

Кроме того, за минувшие сутки с  COVID-19 попали в больницы 569 человек, 17 заболевших скончались, а успешно выздоровели 238 пациентов.

Что касается тестов, то за период было проведено:

  • исследований методом ПЦР - 15 456;
  • ИФА-анализов 2 494;
  • экспресс-тестов - 12 848.

За все время пандемии в Украине было выявлено 2 265 912 заражений. Поправились после инфицирования 2 196 827 человек. Умерли 53 255 человек. Было сделано ПЦР-тестов - 11 667 597.

Скриншот из Фейсбука МОЗСтатистика по ковиду за 14 августа

Ранее "Страна" приводила данные МОЗ о том, что два региона Украины не соответствуют критериям зеленой зоны адапитвного карантина.

Мы также писали, что в стране активно распространяется опасный штамм коронавируса "дельта".

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