Президент США Джо Байден поручил государственному секретарю Энтони Блинкену оказать поддержку правительству Афганистана, который практически полностью захватили талибы, и добиться политического урегулирования ситуации.

Соответствующее заявление американского лидера обнародовано на сайте Белого дома.

В своем заявлении Байден рассказал, что последние дни находится в тесном контакте с командой нацбезопасности США для того, чтобы дать ряд указаний для безопасного завершения американской миссии в Афганистане.

В первую очередь президент США уполномочил примерно 5 тыс. американских военнослужащих для того, что сокращение американского персонала и эвакуация прошли безопасно и организованно. Во-вторых он отдал приказ военным и разведке обеспечить способность противостояния террористическим угрозам Афганистана.

"В-третьих, я поручил государственному секретарю поддержать президента Гани и других афганских лидеров в их стремлении предотвратить дальнейшее кровопролитие и добиться политического урегулирования. Секретарь Блинкен также будет взаимодействовать с ключевыми региональными заинтересованными сторонами.

В-четвертых, мы сообщили представителям Талибана в Дохе через нашего боевого командира, что любые действия с их стороны на территории Афганистана, которые ставят под угрозу персонал США или нашу миссию там, будут встречены быстрым и сильным ответом вооруженных сил", - сказано в заявлении.

Помимо этого, Байден назначил посла Трейси Джейкобсон ответственным за все усилия правительства по обработке, транспортировке и переселению афганских соискателей специальной иммиграционной визы и других афганских союзников. Идет работа над их эвакуацией.

"Америка отправилась в Афганистан 20 лет назад, чтобы нанести поражение силам, напавшим на эту страну 11 сентября. Эта миссия привела к смерти Усамы бен Ладена более десяти лет назад и деградации "Аль-Каиды". И все же, 10 лет спустя, когда я стал президентом, небольшое количество американских войск все еще оставалось на земле, в опасности, с приближающимся крайним сроком, чтобы вывести их или вернуться в открытый бой.

За 20 лет войны нашей страны в Афганистане Америка отправила своих лучших молодых мужчин и женщин, инвестировала почти 1 триллион долларов, обучила более 300 000 афганских солдат и полицейских, оснастила их самым современным военным оборудованием и поддержала их военно-воздушные силы в рамках самой продолжительной войны в истории США. Еще один год или еще пять лет военного присутствия США ничего не изменит, если афганские военные не смогут или не захотят удерживать свою страну. И бесконечное присутствие Америки в разгар гражданского конфликта в другой стране было для меня неприемлемо.

Когда я пришел к власти, я унаследовал сделку, заключенную моим предшественником - которую он пригласил для обсуждения талибами в Кэмп-Дэвиде накануне 11 сентября 2019 года, - которая поставила "Талибан" в самую сильную военную позицию с 2001 года и наложила 1 мая 2021 крайним сроком для вооруженных сил США. Незадолго до того, как он покинул свой пост, он также сократил численность американских войск до минимума в 2500 человек. Поэтому, когда я стал президентом, я столкнулся с выбором - завершить сделку с кратким продлением, чтобы безопасно вывести наши силы и силы наших союзников, или усилить наше присутствие и отправить больше американских войск, чтобы снова сражаться в другой стране. Я стал четвертым президентом, руководившим присутствием американских войск в Афганистане - из них двое республиканц и двое демократов. Я бы не стал и не буду перекладывать эту войну на пятого", - объяснил свою позицию Байден.

Напомним, США собирается эвакуировать свое посольство из Афганистана. Аналогичным образом поступили еще ряд стран.

Также сообщалось, что американские власти попросили Талибан остановить наступление на Кабул, чтобы успеть эвакуироваться.