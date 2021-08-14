В субботу, 14 августа, в Ивано-Франковской области при подъеме на самую высокую гору Украины Говерлу потерялся ребенок. Его не могут найти уже несколько часов.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел около семи вечера. Группа из шести туристов из города Коломыя поднимались по зеленому маршруту на Говерлу, поселка городского типа Ворохты от них отстал ребенок 2015 года рождения.

"По состоянию на 21:40 поиски заблудившегося мальчика на г. Говерла продолжаются. Для проведения поисковых работ привлечено 16 человек и 4 ед. техники ДСНС и 11 военнослужащих ВСУ. Дополнительно привлечено поисково-спасательное отделение ГМЧС Яремче", - сказано в сообщении.

Напомним, это не первый раз, когда при подъеме на Говерлу теряются туристы. Однажды на горе заблудились десятиклассницы из Белой Церкви. Школьниц удалось найти в тот же день.

Также сообщалось, что прошлым летом прошлым летом на Говерле сильный ливень застал группу туристов, среди которых были и дети. Туристы отправились на гору, не смотря на штормовое предупреждение, в итоге их пришлось срочно эвакуировать.