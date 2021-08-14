К середине августа 2021 года власти "Талибана", на фоне молниеносного взятия Мазари-Шарифа, установили контроль над примерно 90% территории Афганистана.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на иранскую телерадиовещательную корпорацию IRIB.

Официальное правительство Афганистана, в целом, контролирует ситуацию лишь в столице - Кабуле и в окружающей город провинции.

За одну неделю подразделения "Талибана" установили контроль над, по меньшей мере, 16 провинциями Афганистана. Всего на текущий момент они полностью контролируют 21 провинцию. Еще в некоторых районах Афганистана правительственные силы удерживают лишь укрепленные военные базы.

Военно-воздушные удары США по наступающим талибам результата не принесли. Властям США пришлось ускорить вывод своих войск из Афганистана, конечной датой ранее называлось 31 августа 2021.

Как сообщала "Страна", Кабул уже обесточен. Передовые отряды талибов уже приблизились к столице Афганистана на расстояние, по разным оценкам, от 11 до 50 км и окружают город. По данным западных СМИ, многие иностранцы пытаются спешно покинуть Афганистан и едут из Кабула в местный аэропорт. Туда же может быть перемещено текущее правительство Афганистана.

При этом представители движения "Талибана" начали переговоры с Россией. Мы разбирались зачем.

В видеоформате текущую ситуацию в Афганистане анализировала в "Ясно.Понятно" Олеся Медведева.