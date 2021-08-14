Украинский олимпийский чемпион по борьбе и по совместительству депутат Верховной Рады Украины Жан Беленюк не исключает возможности стать городским главой Киева и считает, что готов к креслу мэра.

Об этом Беленюк рассказал в интервью для "Обозревателя".

На данный момент народный депутат не задумывался о том, чтобы составить конкуренцию действующему мэру украинской столицы Виталию Кличко (который, к слову, бывший боксер - Ред.), но в будущем допускает такую возможность.

"Сейчас мне есть, чем заниматься. Но я также говорил, что у меня очень непредсказуемая жизнь. Поэтому я абсолютно не удивлюсь, если так случится. Готов ли я к такому? Абсолютно. Я – киевлянин, родился в Киеве, люблю этот город, почему нет?" - заявил Беленюк.

Напомним, недавно вокруг Жана Беленюка разгорелся спортивно-политический скандал. В сети появилась его совместная фотография с российской ведущей Ольгой Скабеевой, а на следующий день на на спортсмена попытались напасть в центре Киева, провоцирую нардепа расистскими оскорблениями. О происшествии подробно писала "Страна".

Также мы рассказывали, что президент Украины Владимир Зеленский назвал Беленюка "одним из самых достойных сынов Украины".