Новая книга российского писателя, автора культовых романов 1990-х годов Виктора Пелевина, которая уже доступна к предзаказу, называется "Transhumanism inc.". Приобрести ее можно будет начиная с 26 августа. Однако предназначен новый роман только для читателей старше 16 лет.

Об этом сообщает издательство "Эксмо".

В книге 608 страниц, а ее бумажная версия обойдется читателю в 949 рублей (345 гривень). Электронную или ауди-версию романа можно будет приобрести дешевле, за 619 рублей (около 228 гривен). При этом читать новое произведение Пелевина можно не всем - указано возрастное ограничение 16+.

Виктор Пелевин в своей новой книге расскажет о будущем, в котором богатые люди смогут отделять свой мозг от тела и жить практически вечно, но в другом, "баночном" измерении. При этом попасть туда сможет не каждый.

"Кто и как будет бороться за власть в этом архаично-футуристическом мире победившего матриархата? К чему будут стремится очипованные люди? Какими станут межпоколенческие проблемы, когда для поколений перестанет хватать букв? И, самое главное, какой будет любовь? Если вы не читали Виктора Пелевина, этот невероятный роман — ваша дверь в его вселенную" - сказано в аннотации романа.

Напомним, предыдущий роман Пелевина "Непобедимое солнце" был издан также в августе. А за год до этого автор написал книгу "Искусство легких касаний", которая также увидела свет летом.