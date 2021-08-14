Журналист, которого избили после акции "Нацкорпуса" под Офисом президента, написал заявление в полицию. Нападавшим грозит до пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.

Корреспондент обратился в полицию с заявлением о том, что во время акции националистов на Банковой неизвестные нанесли ему телесные повреждения. Правоохранители устанавливают обстоятельства и свидетелей происшествия.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345-1 (Угроза или насилие в отношении журналиста) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы", - сказано в сообщении полиции.

На кадрах с места событий видно, как несколько человек бьют журналиста ногами. Он лежит на асфальте и пытается прикрыть голову.

Напомним, после митинга радикалов неизвестные подошли к корреспонденту "Букв" Александру Кужельному. Они потребовали удалить фотографии, который журналист сделал во время акции и начали угрожать ему. Затем от угроз они перешли к действиям и применили силу.

Сегодня, 14 августа, представители "Нацкорпуса" собрались на акцию протеста, в ходе которой пришли к Офису президента. Когда правоохранители попросили их пройти поверхностный досмотр, они отказались и атаковали полицию. В результате пострадали правоохранители и было открыто уголовное дело.