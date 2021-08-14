Власти в Украине, похоже, нашли способ обезопасить себя от повторения погрома Офиса президента, который произошел в марте-2021.

О таком выводе пишет телеграм-канал "Политика Страны" в субботу, 14 августа, после попытки Нацкорпуса устроить беспорядки в центре Киева.

Новая тактика борьбы с радикалами заключается в следующем:

1. Пускать всех только после проверки и досмотра (уже это стало непреодолимым препятствием сегодня для "Нацкорпуса").

2. Отгородить турникетом и кордонами спецназа все подступы к зданию. А в сторонке пусть митингуют сколько хотят.

"Почему до таких простых решений не додумались раньше - вопрос открытый", - говорится в сообщении.

"Страна" опубликовала и другие выводы, которые можно сделать после провалившейся акции "Нацкорпуса" в Киеве.

Напомним, сегодня, 14 августа, радикалы из "Нацкорпуса" начали митинг на Майдане Независимости. Оттуда они направились к Офису президента. На ул. Банковой полиция перешла в усиленный режим службы и перекрыла подходы к Офису президента.

Затем между радикалами и сотрудниками правоохранительных органов случились стычки, был применен слезоточивый газ. В ходе столкновений пострадали правоохранители и журналисты. По факту этого открыто уголовное дело.

Подробно о том, что происходило на акции протеста Нацкорпуса, мы рассказывали в обновляемом онлайн-репортаже.