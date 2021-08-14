В субботу, 14 августа, во время акции протеста "Нацкорпуса" под Офисом президента радикалы решили прорвать кордон силовиков. Вечером появилось еще одно видео столкновений ультраправых с правоохранителями. На кадрах четко видно, как националисты бьют полицейских и распрыскивают на них газ.

Как можно увидеть в ролике, правоохранители прося участников акции пройти досмотр и объясняют, что так нужно для безопасности всех присутствующих. Однако радикалы не соглашаются с ними и начинают идти напролом и толкать силовиков.

На некоторых кадрах видно, как националисты распыляют слезоточивый газ и бьют правоохранителей, бросают в них автомобильные покрышки. Радикалы ведут себя крайне агрессивно - бросаются на копов и бьют их ногами, кидают дымовые шашки.

Напомним, 14 августа представители "Нацкорпуса" вышли на акцию протеста, от Майдана Незалежности они направились к Офису президента. Тем временем, еще до начала митинга, правоохранители усилили охрану на Банковой.

Когда националисты подошли к Офису президента, их попросили пройти проверку, но вместо этого они решили силой прорвать кордон силовиков. Им это не удалось, но в результате столкновений пострадало восемь правоохранителей.

Кроме того, после акции радикалы избили журналиста.