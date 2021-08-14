В России в городе Горно-Алтайске женщина, несмотря на продолжавшуюся ссору с мужчиной, ухватила его за ногу, когда тот оказался за окном квартиры на высоте 8 этажа.

Она сумела удержать мужика несмотря на его протесты до приезда спасателей, которые втащили его обратно в квартиру.

Видео инцидента опубликовано на YouTube.

О причинах ссоры журналисты не сообщают, но в итоге смерть мужчины удалось предотвратить.

Ранее в Новокузнецке женщина поймала маленького ребенка, который падал со второго этажа. По ее словам, времени на обдумывание решения у нее не было, и она поступила так, как подсказало ей сердце.

Как сообщала "Страна", эксперт назвал чудом спасение восьми находящихся на борту Ми-8 вертолета на Камчатке. В результате крушения вертолета люди оказались на девятиметровой глубины с соответствующим давлением воды на организм, но сумели выплыть.